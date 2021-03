Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: ecco com'è nato il loro amore

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si mettono a nudo in una diretta social. I due dopo il GF Vip convivono già a Milano. Accusati dai fan si non condividere troppo, decidono di concedersi ai follower. “Siamo un po’ anti social. Dateci un po’ di tempo, siamo un po’ boomer”, sottolineano. Poi svelano com’è nato il loro amore.

Stanno benissimo insieme, sono felici. L’attrice 28enne e il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali 27enne si divertono un mondo. Rosalinda per il nuovo fidanzato ha persino imparato la canzone della sua squadra del cuore, l’Inter. Non è appassionata di calcio, ma per Andrea è disposta a cedere.

Zenga, invece, a smettere di fumare, come lei desidererebbe, e a mangiare le verdure, che non gli piacciono affatto, al momento non pensa proprio. Intanto prepara cene ‘light’: “Al GF Vip ci siamo appesantiti un po’”

L’amore li ha travolti, merito di Samantha De Grenet che è stato il loro Cupido nella Casa. “Andrea oggi ha scoperto che Sam e io parlavamo in codice di lui”, rivela la Cannavò. La adorano e sono rimasti attaccati a lei anche dopo il GF Vip. Come pure ad Andrea Zelletta. L’artista sottolinea: “Voglio un sacco bene ad Andrea”.

Un altro che ha contribuito a farli mettere insieme è stato Tommaso Zorzi. La coppia non ha dubbi: “Aveva capito tutto…”. Ora pensano a viversi senza telecamere e a scoprire pian piano quanto sia solida la loro unione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.