Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga svelano le loro posizioni preferite a letto: ecco quali sono

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga svelano le loro posizioni preferite a letto. I due sono disinibiti nel parlare di sesso a Il Punto Z, ospiti di Tommaso Zorzi. Per la coppia arriva anche la confessione piccante sul primo vero bacio scambiato lontano dalle telecamere del GF Vip, dov’è nato il loro amore.

La passione tra Rosalinda e Andrea è alle stelle. “Sei più Adua o Rosalinda?”, domanda ironico Zorzi, facendo riferimento al vecchio nome d’arte dell’attrice, Adua Del Vesco. “Sono molto Rosalinda. Molto sicula. Adua è un po’ più frigida”, rivela la 28enne. “Confermo, a letto la Cannavò è più Rosalinda che Adua”, le fa eco il fidanzato 27enne.

VIDEO

Poi si passa alle posizioni preferite a letto per fare l’amore: ne hanno due. “Io adagiato su di lei prona”, svela Zenga. “Io su di lui, un po’ da cowgirl”, confida Rosy. E sul primo vero bacio svela: “Ce lo siamo dati dopo la mia eliminazione dal GF Vip, la sera in hotel. Da 1 a 10 voto 11 quel bacio”.

Stanno benissimo insieme, sono talmente sicuri del loro sentimento che non escludono una partecipazione a un altro reality in coppia. Entrambi andrebbero a Temptation Island, dove Zenga ha già partecipato con la sua ex Alessandra Sgolastra. Non gli dispiacerebbe neppure di naufragare all’Isola dei Famosi.

Rosalinda ha conosciuto tutti i parenti di Andrea. Sulla mamma, Roberta Termali, sottolinea: “Mi piace tantissimo, ha avuto un approccio da amica, mi sono trovata subito con lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2021.