Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga e Roberta Termali nelle Marche: ormai è di famiglia. Foto

Rosalinda Cannavò ha seguito ancora il suo fidanzato Andrea Zenga e trascorso uno splendido weekend di sole nelle Marche. L’attrice 28enne sorride in foto accanto a Roberta Termali e ai due figli che la conduttrice 56enne ha avuto dal suo secondo marito Andrea Accorroni, Fabio, nato nel 2002 e che sta per compiere 19 anni, e Francesco, venuto al mondo nel 2004. Ormai è una di famiglia.

Rosalinda è stata accolta a braccia aperte dalla ‘suocera’. Il legame con Andrea, in barba ai gossip che li volevano insieme solo per ‘pubblicità’, è duraturo e importante. La siciliana a Milano, pur avendo preso in affitto un appartamento tutto per lei, sta spesso a casa del figlio di Walter Zenga. Anzi, prima del trasloco dalla casa che condivideva con altre ragazze, nei giorni scorsi, subito dopo la fine del GF Vip, ha trascorso molto tempo nell’abitazione del 27enne, un preludio alla futura convivenza.

La Cannavò a Osimo, dove Zenga ha vissuto insieme al primogenito della famiglia, Nicolò, sta benissimo. E non solo: per i due, la Termali e gli altri fratelli anche un bel pranzo al mare in una località vicina, Numana, in provincia di Ancona. E’ stata una festa della Mamma davvero unica per gli ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini. La Casa li ha fatti innamorare e ora la vita prosegue piena di gioie e sorprese, tutti insieme appassionatamente.

“Mi ha colpito il suo garbo e la sua eleganza: è unica”, ha detto recentemente Rosalinda su Roberta Termali. E ha aggiunto: “E’ la madre che tutti vorrebbero avere, come suocera non mi posso lamentare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.