Rosalinda Cannavò, è crisi col fidanzato: 'Non esiste un noi'

Rosalinda Cannavò nella Casa del GF Vip entra in crisi con il fidanzato. Parlando con gli altri inquilini, vuota il sacco sul rapporto con Giuliano Condorelli. Scoppia in lacrime e svela tutte le sue perplessità legate alla lunga relazione. “Non esiste un noi”, dice affranta l’attrice.

La Cannavò è stanca. Parla della sua telefonata con i genitori e rivela che la sorella le ha detto qualcosache l’ha spiazzata su Giuliano. Il fidanzato ha mandato ai suoi genitori un messaggio in cui ha chiesto loro di tranquillizzarla. Ha però pure chiesto di bloccare per un momento i loro rapporti. “Non è la prima volta che succede, io me l'aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c'entrano niente”, sbotta Rosalinda.

"Ogni volta che c'è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo", spiega la bella 28enne. Racconta di essere andata a Milano da lui in passato e che le cose dopo un po’ non andavano bene: Giuliano improvvisamente l’ha lasciata. “Io sono rimasta a Milano perché io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Già prevedo tutto. Già so quello che mi aspetta. Paradossalmente, in passato mi faceva paura e ora non più. Perché io so quanto valgo”, sottolinea.

“Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Capisci? Io so già so, già so quello che mi aspetta. Se in passato poteva farmi paura, ora non mi fa più paura. So quanto valgo. Sono stanca. Non sento il pensare insieme, non sento un noi”, ammette in lacrime, consolata dagli altri.

Rosalinda Cannavò deve capire se è il caso di continuare una relazione che sembra non sfociare da alcuna parte. Più tardi in camera a Samantha De Grenet dice: “Ripeto, io non ho bisogno di niente e di nessuno. A 18 anni ho deciso di mantenermi da sola. Tantomeno ho bisogno di un uomo che mi mantenga o che mi dia una casa, perché so che me la costruirò con le mie forze. Il punto è il gesto, ‘il costruiamo qualcosa insieme’, un ‘noi’ che non c’è".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.