Rosalinda Cannavò contro gli haters per le critiche alle sue foto in bikini

Rosalinda Cannavò è in vacanza in Sicilia con Andrea Zenga. L’ex gieffina, 28 anni, ha postato alcuni scatti in bikini confessando di aver ricevuto molte critiche dagli haters. L’attrice non ci sta e con un lungo post e delle stories ha deciso di combattere contro la dittatura dell’immagine difendendo il corpo di tutte le donne.

‘’Non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente. E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima''.

Anche nelle stories Rosalinda spiega di essersi goduta le vacanze senza pensare troppo alla forma fisica. ''In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno’’ .

Scritto da: La Redazione il 22/7/2021.