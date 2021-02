Rosalinda Cannavò esce allo scoperto con Zenga: ecco cos'è successo

Rosalinda Cannavò esce allo scoperto con Andrea Zenga. L’attrice è sempre stata attratta dal bel 27enne e ora fa il primo passo: gli manda un bigliettino segreto. Lo confessa candidamente a Samantha De Grenet e aggiunge: “E’ una persona speciale”. Il ragazzo, poco dopo, racconta la sua reazione nel riceverlo.

“Ieri gli ho scritto un bigliettino”, sussurra Rosalinda all’amica. Si è chiusa in bagno, lontana dalle telecamere e dagli sguardi indiscreti degli altri concorrenti e ha messo nero su bianco le sensazioni che Andrea le fa provare, poi gli ha messo il bigliettino sotto il cuscino.

“Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei’”, spiega a Sam riferendosi a quando Andrea ha incontrato durante la scorsa puntata il fratello Nicolò nella Casa e in generale al complicato rapporto col papà Walter.

La Cannavò è certa che Andrea abbia visto il biglietto, glielo conferma pure la De Grenet. “Io l'ho visto, prendeva un foglietto bianco dalla sua valigia, lo ha fatto vedere a Zelletta”, dice Samantha. “Me lo aspettavo che non mi rispondesse, è timidissimo. Infatti gli avevo detto di leggerlo in bagno - confida ancora Rosalinda - E’ veramente una persona speciale. Mi sono sentita di farlo. E’ molto simile a me e vedo che spesso sfugge il mio sguardo. Io sfuggo il suo per imbarazzo”.

Andrea in effetti è colpito dal bigliettino ricevuto. A Zelletta rivela: “Sono solo parole carine…Beh molto carine”. L’ex tronista gli fa notare che l’attrice non si era mai sbilanciata così per nessuno, nonostante sia legata a molti al reality: "Ma io sono sincero, c'è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l'ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino..". “Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po' così", sottolinea Zenga, interrompe però proprio da Rosalinda che improvvisamente entra nella stanza.

Poco dopo Zelletta parla con la De Grenet e le fa sapere che secondo lui Andrea è interessato alla Cannavò, ma frenato dalla situazione della ragazza con Giuliano: “Sono molto simili, nel modo di porsi, nel modo di comportarsi, affrontare le situazioni, Andrea è frenato perché rispetta l'uomo che sta fuori, il fatto che Rosalinda comunque è ancora fidanzata, se fosse stata single…”. Samantha però vuole avvertire i due che il bigliettino è stato trovato da altri: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lo hanno visto e letto e ora indagano su quella che potrebbe essere una nuova coppia…

3/2/2021