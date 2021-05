Rosalinda Cannavò fuori di testa per la gelosia, urla e parolacce contro la conduttrice

Rosalinda Cannavò esplode di rabbia e si scaglia contro il fidanzato Andrea Zenga. E’ fuori di testa per la gelosia, tutta colpa dello scherzo di cui è vittima, con la complicità del bel 27enne, de Le Iene. Urla e parolacce contro la conduttrice che mina il suo rapporto.

L’attrice 28enne, conosciuta in passato come Adua Del Vesco, ci casca. Zenga è il gancio perfetto di Nicolò De Devitiis. Il figlio di Roberta Termali e Walter Zenga finge un provino per una collaborazione televisiva su un canale sportivo per una trasmissione sui prossimi europei di calcio. In studio deve provare con Francesca, avvenente conduttrice. Chiede a Rosy di accompagnarlo e subito si scatena l’inferno per la povera Cannavò.

La presentatrice, sexy e spregiudicata, durante il provino non si frena: avances e battutine continue, con tanti doppi sensi. La ragazza non fa nulla per nascondere il suo interesse per Zenga, nonostante lì ci sia Rosalinda, che a stento si trattiene. Poi, una volta finito tutto, in auto col fidanzato, la siciliana esplode.

“Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle. E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io!”, sbotta. Rosalinda è afflitta e si lascia andare a un pianto disperato.

L’ex gieffina vip se la prende con Andrea, colpevole di non averla respinta e di essere stato al gioco. Ma lo scherzo va avanti. Il giorno dopo il produttore del programma chiama Andrea e gli chiede di fare un ulteriore provino, solo che questa volta lo studio è occupato, quindi lo prega di prepararsi prima con Francesca a casa sua a Milano, lo stesso appartamento che Zenga divide con Rosy.

Francesca si presenta nell’abitazione, la Cannavò è sul piede di guerra. Quando le avances e le battute prendono nuovamente corpo, va fuori di testa. Francesca la tratta con sufficienza, le chiede, tagliente, perché si dimostri così gelosa, Rosalinda controbatte e parte la lite. “Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo finiamola con questi doppi sensi.Io ti caccio a calci da qui! Tro*a!”, urla l’attrice.

Andrea non fa nulla per difendere la fidanzata che alla fine, dopo aver cacciato la ‘rivale’, perde completamente le staffe e fa i bagagli, pronta ad abbandonarlo. Rosalinda Cannavò non vuole parlare, Andrea prova a fermarla, ma lei se ne vuole andare.

Francesca, facendo finta di aver dimenticato una cosa nell’abitazione della coppia, torna e ripartono gli insulti. “Volevo chiarire che desideravo fare una cosa a tre”, dice la bionda ai due. Rosy vorrebbe picchiarla, ma a fermare tutto ci pensa la iena, che arriva per svelare la burla. La Cannavò si mette le mani in faccia: è provata enormemente dalla vicenda che l’ha vista inconsapevole protagonista...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.