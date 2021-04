Rosalinda Cannavò in lacrime per Andrea Zenga: ecco cos'è successo

Rosalinda Cannavò è in lacrime per Andrea Zenga. “Una coppia (quasi) finita”, scrive Niccolò De Devitiis nelle sue IG Stories mostrando l’attrice siciliana provata, con gli occhi gonfi e le mani che tremano. E’ tutta colpa de Le Iene. L’inviato del popolarissimo programma, con la complicità del 27enne, ha organizzato un perfido scherzo alla 28enne.

In molti vociferavano che la loro storia fosse tutta una montatura a beneficio dei media: Rosalinda è innamoratissima di Andrea, il suo pianto parla chiaro: la burla l’ha fatta rimanere malissimo.

VIDEO

“Vi odio con tutto il cuore”, dice Rosalinda, rivolta alla Iene. “Devi prendertela con lui”, gli fa eco De Devitiis. Poi, parlando con Andrea, ironizza: “‘Sta ragazza me la devi trattare bene…”. E alla Cannavò sottolinea: “Sai com’è, si distrae, pensa troppo alle altre ragazze…”. “Io gli spacco la faccia”, ribatte Rosy.

La bella 28enne non svela lo scherzo subìto, che prossimamente andrà in onda in tv, ma il giorno seguente è ancora arrabbiata col fidanzato. “Mi devo ancora riprendere, sto odiando Andrea per quello che mi ha fatto passare, scherzo tremendo”, racconta ai fan. “Ho la gastrite, mi sono veramente stressata, preoccupata, ho avuto un crollo quando sono arrivate Le Iene, prima ero super carica, avrei spaccato tutto… Non me lo aspettavo da Andrea”, aggiunge.

Poi si vendica e gli prepara i pancake con il sale invece che lo zucchero, ma Zenga non se ne accorge nemmeno e li mangia con gusto: “Sono. buonissimi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.