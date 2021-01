Rosalinda Cannavò ancora protagonista della puntata del Grande Fratello Vip. L'attrice 28enne dopo aver incontrato il fidanzato Giuliano nella puntata di lunedì scorso, questa volta ha ricevuto la visita della sorella Francesca. A far impazzire il web però è stata la reazione di Rosalinda agli apprezzamenti arrivati da Elettra Lamborghini.

Sempre più in crisi per la relazione con Giuliano Condorelli, la Cannavò sta prendendo consapevolezza della sua persona e dopo aver affrontato molte sfide, dall'anoressia alle bugie sui suoi ''finti fidanzati famosi'', adesso appare molto più sicura e forte. L'aiuto dei suoi coinquilini è stato determinante in questo percorso, soprattutto l'amicizia speciale con Dayane Mello, che a detta delle due, a volte è sconfinata in un rapporto quasi d'amore.

Libera, fluida e bellissima: l'attrice siciliana sembra pronta a riprendersi la sua vita. Ha detto più volte che chiunque le starà accanto dovrà accettare la sua personalità libera.

In questo quadro si inseriscono le parole di Elettra Lamborghini che su Instagram senza mezzi termini ha rivelato di provare un'attrazione fisica molto forte per Rosalinda. La Cannavò è rimasta piacevolmente sorpresa da questa notizia. ''Anche io adoro Elettra, mi farà sicuramente piacere conoscerla''.

A rincarare la dose ci pensa Tommaso Zorzi: ''Elettra è sposata ma potrebbe fare una fuitina con Rosalinda''. Alfonso Signorini avvisa tutti: ''Sappiate che vi metto i paparazzi''.

Scritto da: La Redazione il 30/1/2021.