Rosalinda Cannavò dopo aver rivelato il tradimento di Giuliano lo incontra, ma...

Rosalinda Cannavò dopo aver rivelato a Dayane Mello il tradimento di Giuliano Condorelli a cui è legata da dieci anni lo incontra a sorpresa. Il fidanzato va al GF Vip. Il confronto tra i due in diretta tv non finisce bene, l’attrice lo gela. Lui le porge le chiavi del suo appartamento a Milano per farle capire che desidera un futuro con lei, ma la bella 28enne prende tempo, vuole chiarirsi le idee ed essere sicura dei suoi sentimenti.

"Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo”, ha rivelato all’amica brasiliana Rosalinda.

“Non ho certezze, che poi in amore certezze non ce ne sono, però il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna. Io questa sensazione non ce l'ho da anni. Non siamo più ragazzini, abbiamo quasi 30 anni. Capisci che io non voglio più una relazione così?”, ha aggiunto parlando del rapporto.

E ha concluso: “Devo capire fuori da qua, devo capire che cosa vuole lui. Io non sto buttando tutto all'aria, io voglio vedere fuori da qua. Non è questo il posto e il luogo per decidere. Per prendere una decisione, ho bisogno di vivermi un attimo lui e di capire tutto fuori da qua. Io non butto 10 anni di storia, non butto una storia così importante per me. In base a quello che provo per lui, non li butto. C'è un sentimento. Io ad oggi non sono pienamente lucida qui dentro. Lo capirò fuori. Io qui non ce l'ho lui. Magari quando avrò lui accanto, sentirò delle cose che mi diranno l'opposto o mi dimostrerà delle cose che mi faranno capire che tutti i viaggi mentali che mi sono fatta qui dentro erano sbagliati. Troverò una persona diversa, migliore, maturata che ha un progetto insieme a me. A 28 anni voglio un uomo che abbia un progetto di vita insieme a me”.

E’ molto decisa, così, quando vede il fidanzato durante la puntata del reality, rimane spiazzata, ma conferma di sapere il fatto suo. Giuliano dopo le clip in cui Rosalinda esprime tutti i suoi dubbi, prova a spiegarsi: “E’ surreale tutto ciò. Ho visto adesso le clip andate in onda e mi hanno ricordato alcune cose. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai, ma se l'ho fatto è stato solo per proteggere quello che abbiamo creato. Non ci sono riuscito, come vedi sono qui, cascato con tutte le scarpe, ma consapevolmente, perché ho messo te davanti a tutto. Anzi noi, quel noi di cui parlavi qualche sera fa”.

“In quel video che ho rivisto stasera ho pensato a quanto stessimo bene prima che tu venissi qui, avevamo un nuovo equilibrio nella stessa città, nella stessa casa, che avrebbe probabilmente a quello cui tu stai facendo riferimento con i tuoi viaggi mentali. Poi questi mesi che ti stravolgono, che ti rigirano come un calzino, durante i quali crollano le tue certezze. Forse le nostre basi non era così solide, però mi piace aggrapparmi a tutti i momenti belli passati insieme e alle nostre dimostrazioni di amore folle in questi anni. Mi aggrappo a quelle”, continua ancora.

La Cannavò rimane perplessa: “Sono sorpresa perché non mi aspettavo tu venissi. Sicuramente ho utilizzato parole forti e in questo periodo faccio molti viaggi mentali qui”. “Fuori capiremo entrambi tante cose, per me non è semplice, sai il bene che ti voglio e mi dispiace se ti ho ferito in qualsiasi modo con le mie parole, ma da te vorrei un gesto concreto. Non ho più voglia di perder tempo e di giocare. Tu hai fatto tante cose per me, ma oggi che siamo liberi da vincoli, mi aspetto qualcosa”, dice ancora.

Il ragazzo le mostra le chiavi di casa, un gesto simbolico: “Sono pronto a vivere con te. Non è una cosa di circostanza, capisco il tuo stato d'animo qui dentro e non mi sento assolutamente in dovere di farlo. Tu conosci il mio cuore, io voglio aspettarti a casa". Quel che fa non suscita però grandi reazioni in Rosalinda: “Era quello che volevo, in questi giorni ho pensato tanto a questa cosa. In questo momento credo che entrambi meritiamo un periodo di prova, perché io mi sento molto confusa. Credo che io e Giuliano dobbiamo prenderci del tempo insieme per capire delle cose, scusami. Ti voglio bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2021.