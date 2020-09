Rosalinda Celentano, a 'Ballando' insegnante donna: ecco perché

Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle avrà al suo fianco un’insegnante donna. L’attrice 52enne, figlia del Molleggiato e Claudia Mori, nello show di Milly Carlucci, al via sabato 19 settembre sulla rete ammiraglia della Rai, danzerà in coppia con Tinna Hoffman. E’ con lei che si esibirà nella prima puntata.

Avrebbe dovuto scendere in pista con Samuel Peron accanto. Il ballerino è risultato positivo al Covid e non è ancora tornato disponibile. Così Rosalinda Celentano ballerà con Tinna, danese, che ha già partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Sean Kanan e con Stefano Pantano.

E’ la prima volta che nel famoso programma tv di Rai Uno c’è una coppia di ballerini in gara totalmente femminile, dopo la coppia tutta al maschile di qualche edizione fa composta da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci.

"Samuel è ancora in quarantena. Abbiamo tamponato con delle maestre che le insegnavano e Samuel da casa via Skype. Da lunedì è arrivata Tinna che ballerà con lei. L’abbiamo fatto per non mettere in discussione la figura del maestro sostituendolo con un altro”, ha spiegato ai giornalisti Milly Carlucci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2020.