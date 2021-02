Rosalinda e Zenga sempre più appassionati, ma la famiglia di Andrea...

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più appassionati al GF Vip. I due si spingono oltre: baci a tutte le ore e intimità bollente sotto le lenzuola nel lettone della Casa. L’attrice 28enne, intristita dalle continue liti con Dayane Mello, spietata contro quella che doveva essere la sua migliore alleata al reality, quasi un ‘amore’, si consola con il nuovo sentimento che l’ha letteralmente travolta e portata a interrompere la storia decennale con quello che è a tutti gli effetti diventato un ‘ex’ fidanzato. Il 27enne l’ha fatta ‘rifiorire’, anche se fuori dalle mura di Cinecittà la famiglia di Andrea guarda e commenta quel che accade…

Rosalinda e Andrea, l’una tra le braccia dell’altro, si baciano lungamente, si abbracciano, accarezzano, trasportati dalle farfalle nello stomaco che si fanno sentire. Poi si confidano. “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito”, gli dice la Cannavò.

E aggiunge: “Ti devi lasciare andare Andrea e accoglierlo. La vita è una ed è bello vivere queste emozioni, è fortuna. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati. Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre”. Poi la ragazza gli sottolinea: “Mi piace coccolarti e farti stare bene”.

Andrea, chiuso, timido, a volte impacciato, non si sbilancia moltissimo, ammette però che in cuor suo prova tante emozioni: “Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”. La Cannavò, poi, incerta, gli domanda quale bacio gli sia più piaciuto, se quello che lui ha dato a Dayane in passato o il suo, Zenga non ha dubbi e sceglie la siciliana.

L’idillio va avanti, la coppia fa sognare i fan che adorano vederli finalmente insieme, ma fuori dalla Casa Nicolò Zenga, fratello di Andrea, frena e di Rosalinda, a CasaChi, dice: “Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi è sembrata sincera nelle manifestazioni verso Andrea, ma mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri”.

Parlando del fratello precisa: “Solitamente Andrea non è così intraprendente, ma è più timido e introverso. Le volte che l’ho visto più lanciato è perché c’è vero interesse”. Anche a GF Party ha dichiarato: “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto: ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.