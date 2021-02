Rosalinda e Zenga si dichiarano: la reazione del fidanzato di lei

San Valentino è ‘fatale’ per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due, sempre più in feeling, si dichiarano. Complice l’atmosfera romantica, in tarda serata al GF Vip, da soli nella stanza arancione della Casa, si lasciano andare e si regalano coccole e intimità sul letto dell’attrice. Faticano a contenersi e vanno a un passo dal bacio. La 28enne e il 27enne fanno sognare i fan, poi bruscamente interrotti dal resto del gruppo. Immancabile arriva la reazione del fidanzato di lei. Giuliano Condorelli, a cui Rosalinda era legata da più di 10 anni, chiude il profilo social.

Rosalinda e Andrea sono appassionati mentre stanno occhi negli occhi sul lettone della ragazza. Si piacciono, moltissimo, sentono di essere molto affini e ora che la loro attrazione è arrivata allo scoperto, non vogliono limitarsi. Anche Signorini durante la puntata serale di venerdì del reality ha spronato la Cannavò a sentirsi libera se questo è davvero ciò che desidera.

La bella siciliana è già da un po’ di tempo che ha iniziato a essere incerta sui suoi sentimenti per Giuliano: ha maturato la convinzione che la loro storia, nonostante l’affetto, sia arrivata a un’impasse da cui è difficilissimo uscire. Ora l’incontro ravvicinato con Zenga non fa che confermarle tutto.

Giuliano dal canto suo scompare dai social per evitare i commenti, ma potrebbe essere il protagonista di un ennesimo confronto al GF Vip. Intanto il resto degli inquilini, quando scopre i due abbracciati, ironizza scherzosamente. “Questo è blocco 1”, dice Stefania Orlando. Per la bionda quel che è accaduto sicuramente avrà uno spazio centrale nella puntata di stasera, lunedì 15 febbraio.

La Cannavò subito dopo riflette e parla proprio con Stefania. In lacrime dice di aver capito che con Giuliano stanno arrivando i titoli di coda. “Stai facendo quello che senti?”, le chiede l’amica. Lei le risponde di sì. “E allora devi stare tranquilla. Fra qualche giorno è finito tutto. Io ti capisco e come ti capisco io ti possono capire gli altri. A testa alta sempre. Devi stare serena, tranquilla. Che cucciolina. Dai, domani sarà una puntata pim pum pam”, la consola la showgirl.

Rosalinda è imbarazzata, ha paura di quel che accadrà in diretta, si sente in difficoltà: “Non c'è più spazio per l'interpretazione. Non so se purtroppo o per fortuna. Non dipende da lui, tutto dipende da me. Alla base ci sono dei miei dubbi, che ora prendono consapevolezza. Però è difficile qui dentro. Sarebbe difficile anche fuori ma qui è ancora più difficile. Andrea è stato quella cosa in più che mi ha fatto capire che quei dubbi erano fondati, che c'è qualcosa che non va in me. Se la mia storia fosse stabile, sicura, per la mia concezione nessun uomo mi smuoverebbe nulla”.

“Questo è un ulteriore campanello di allarme: probabilmente non vuoi ammetterlo, ma la tua storia è finita”, le sottolinea Stefy. Rosalinda sa che ha ragione: “Ti giuro che non avrei mai voluto che succedesse qui dentro. Però sono cinque mesi. Un conto è due, tre mesi, ma cinque mesi…”. Ora desidera solo uscire e chiarire tutto, poi quel che sarà, sarà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.