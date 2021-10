Rosolino: 'La Pellegrini è su un piedistallo’. Lei replica: 'A qualcuno rode il…’

Sembra proprio un botta e risposta al vetriolo quello tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini. Il nuotatore qualche ora fa ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera citando anche la collega 33enne, che però sembra non aver gradito affatto quel che il napoletano ha detto su di lei.

Ma partiamo dall’inizio. Quando il giornalista del quotidiano ha chiesto a Max se fosse vero che tra loro c’è stato anni fa un flirt (il rumour era girato insistentemente), lui ha replicato: “Noooooo, è una leggenda metropolitana”. Poi parlando sempre di Federica ha affermato: “Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla”.

“Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”, ha continuato.

Parole che non sono affatto piaciute alla campionessa olimpica, che qualche ora dopo, via Instagram Stories, ha replicato pur senza citare il collega. “Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il c**o”, ha fatto sapere attraverso un video con un riferimento abbastanza chiaro all'intervista di Massimiliano. “Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte eh eh…”, ha aggiunto lasciando intendere che Rosolino non avrebbe detto proprio tutta la verità e le cose come stanno.

Scritto da: la Redazione il 9/10/2021.