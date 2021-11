Rossano Rubicondi, ecco quando saranno i funerali: 'Ivana Trump distrutta’

Se giovedì, ovvero tra qualche ora, si celebreranno i funerali di Rossano Rubicondi a New York, gli amici del modello scomparso la scorsa settimana nella Grande Mela a soli 49 anni hanno deciso di ricordarlo anche in Italia. Nel cuore di Milano si terrà una messa. A farlo sapere è stato Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, ospite di ‘Storie Italiane’. “Ci sarà a New York una camera ardente in una società di pompe funebri incaricata da Ivana Trump per chi vorrà dargli un ultimo saluto”, ha affermato il giornalista.

“Venerdì avrà luogo il funerale in una chiesa della Grande Mela, mentre gli amici italiani hanno organizzato una messa di suffragio sabato alle 17 in una chiesa vicino alla Scala di Milano”, ha aggiunto.

Alessi ha poi raccontato che Ivana, ex moglie 72enne dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è davvero a pezzi per la morte di Rossano, che era stato il suo quarto marito e a cui era rimasta legatissima.

“Ho sentito Ivana Trump. Era veramente distrutta, non riusciva neanche a finire una frase senza piangere. Nei messaggi che mi ha inviato diceva di essere tristissima e di non volere partecipare a trasmissioni o parlare con i giornalisti. Tre o quattro mesi fa era riuscita addirittura a fargli avere l’assicurazione sanitaria, cosa peraltro difficilissima. Rossano, ci tengo a dirlo, non è stato abbandonato dagli amici, come qualcuno ha voluto far credere”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2021.