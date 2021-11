Rossano Rubicondi, i nuovi sconvolgenti dettagli sulla sua morte

Emergono nuovi sconvolgenti dettagli sulla morte di Rossano Rubicondi. A Pomeriggio 5 l’inviata della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, in diretta dalla camera ardente allestita a New York, rivela particolari scioccanti sul decesso dell’ex marito di Ivana Trump ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, scomparso lo scorso 29 ottobre. Nei suoi ultimi istanti di vita Rossano avrebbe provato a chiamare soccorsi per farsi aiutare, ma non ce l’ha fatta.

Maria Luisa Rossi Hawkins racconta: “Da solo nel suo appartamento è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto”.

L’autopsia sul corpo di Rubicondi avrebbe confermato che è morto per un tumore al fegato, ma i dubbi rimangono. Persone vicine a lui confidano che avrebbe scelto di curarsi con metodi alternativi. Sono moltissime le perplessità riguardanti il decesso. Anche Linda Batista, ex del 49enne, in collegamento con Pomeriggio 5, è sconvolta e ancora incredula riguardo alla sua scomparsa. “Rossano amava troppo la vita per prendere una decisione così, trovo assurde queste voci. Quando l'ho saputo non volevo crederci - spiega - Poco tempo fa lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme. Sono veramente sconvolta, non può essere vero che non volesse curarsi”.

“Come è possibile che i genitori non sapessero niente

- sottolinea ancora l'attrice 49enne - E perché è stato cremato così velocemente senza dare la possibilità ai genitori di vederlo un'ultima volta? Lo trovo vergognoso”.

La morte di Rossano Rubicondi a distanza di giorni rimane avvolta da un alone di mistero, intanto oggi, venerdì 5 novembre, alle 12 a Manhattan sarà celebrato il suo funerale in chiesa. Le ceneri saranno divise a metà tra i suoi genitori e Ivana Trump, che si è presa cura di lui fino alla fine.

