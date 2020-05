Rossella Brescia piange a dirotto davanti la tv, il compagno basito: ecco perché

Rossella Brescia piange a dirotto davanti la tv. Il compagno, Luciano Cannito. è basito. Lacrime e singhiozzi per la bella mora 48enne, letteralmente devastata da ciò che guarda sul piccolo schermo. A farla cedere è “This is us”.

Piange davanti a una delle serie tv più amate. Cannito riprende Rossella Brescia con gli occhi inondati di lacrime. La scena che osserva la tocca nel profondo, Luciano bonariamente la prende in giro, ma “This is us” è amatissima, sono moltissimi quelli che non ne perdono un episodio dal 2016, quando ha fatto il suo debutto in televisoone.

VIDEO

Serie tv statunitense ideata da Dan Fogelman e arrivata alla sua quarta stagione, si muove su due linee temporali per raccontare la storia di una grande famiglia, di come i genitori di tre fratelli si siano incontrati, della loro infanzia e di come le vite di ogni componente della famiglia si siano evolute nel tempo. Ricca di colpi di scena, emoziona e fa pensare.

“This is Us non potete non vederla, serie tv stupenda”, commenta Rossella Brescia che decide di condividere il video in cui piange a dirotto con i fan. Anche Laura Pausini, tra gli appassionati della serie tv, commenta: “Sono anni che rompo le scatole a tutti perché va vista! Cambia la vita!”.

“This is us” conquista Rossella Brescia e moltissimi altri perché parla di persone normali che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni e affrontano paure, problemi, insicurezze. Racconta le esistenze di uomini e donne che tentano di non farsi soffocare dal mondo, lo fa con dolcezza e amore. Colpisce dritta come un pugno nello stomaco, lascia pensare alla propria realtà e coinvolge totalmente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2020.