Rudy Zerbi non ha potuto festeggiare di persona il compleanno del suo terzogenito. Il conduttore radio e tv ha dovuto trovare un modo alternativo per cantare tanti auguri a Edoardo e lo ha fatto attraverso la tecnologia, con una videochiamata. Da settimane infatti, dopo il lockdown, non può incontrarlo fisicamente. Questo però lo fa soffrire. Pubblicando su Instagram un’immagine che lo ritrae proprio mentre è collegato con audio e video al figlio distante, ha scritto: “Oggi è il compleanno di mio figlio Edoardo e lo abbiamo festeggiato in videochiamata. È dura stare lontani, lo è ancora di più nel giorno che un ragazzo aspetta per tutto l’anno, ma sappiamo tutti che questo è il solo modo di garantirci ‘mille di questi giorni’. Buon compleanno Amore, ci abbracceremo prestissimo!”.

Rudy, maestro di ‘Amici’, in questo periodo sta continuando a lavorare visto che la trasmissione di Maria De Filippi continua ad andare in onda. Zerbi ha 51 anni e ben quattro figli, tra l’altro tutti maschi. Dalla prima moglie ha avuto Tommaso e Luca. Poi è arrivato Edoardo, nato dalla relazione con Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi. Infine dall’attuale compagna Maria ha avuto nel 2015 Leo.

Pochi giorni fa aveva fatto sapere: “Ho quattro figli meravigliosi ed alcuni di loro vivono in città diverse. Sarà difficile non vedersi per tutto questo tempo, ma ci siamo parlati e siamo tutti d’accordo che l’unica cosa da fare è stare fermi, non viaggiare, non contribuire a diffondere questo virus. Quando finalmente riusciremo a riabbracciarci significherà che tutto sarà risolto: ce lo dobbiamo, lo dobbiamo al nostro Paese ed al nostro senso civico”.

Scritto da: la Redazione il 31/3/2020.