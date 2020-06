Rudy Zerbi dopo la quarantena riabbraccia i quattro figli: foto

Rudy Zerbi dopo la quarantena riabbraccia i suoi quattro figli. Il professore di Amici e conduttore è al settimo cielo con i ragazzi, tutti maschi, avuti da tre compagne diverse nel corso della sua vita. Sul social condivide la foto che lo immortala al loro fianco al mare: il 51enne è un papà felicissimo.

Il lungo lockdown lo ha momentaneamente separato da alcuni di loro: ha potuto vederli e sentirli solo grazie alle videochiamate. Ora la famiglia è riunita. Rudy Zerbi per accompagnare lo scatto condiviso su Instagram scrive: “La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”.

Rudy Zerbi ha messo al mondo quattro splendidi figli: dalla prima moglie, Simona, ha avuto Tommaso e Luca. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, con cui ha messo al mondo Edoardo. Dall’attuale compagna Maria Soledad Temporin ha avuto nel 2015 Leo, che nato prematuro di sette mesi ha persino rischiato la morte, come raccontato in tv in passato da Zerbi stesso. Rudy ha il cuore ricolmo di gioia: sta trascorrendo un periodo di vacanza e i suoi piccoli e grandi uomini li ha voluti tutti con sé.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/6/2020.