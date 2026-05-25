Il 57enne mostra la fede all’anulare e raggiante conferma quel che aveva già detto: “Ho le farfalle nello stomaco”

Il professore di Amici e la 35enne hanno detto di sì con rito ebraico il 10 maggio scorso a Roma

Rudy Zerbi in tv sorride incontenibile. Accanto c’è la sua amata allieva ad Amici, Elena D’Elia. A Verissimo parla per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah. “Ho trovato la persona giusta”, sottolinea. Il 57enne mostra fiero la fede che indossa all’anulare della mano: lui e la 35enne hanno detto di sì con rito ebraico lo scorso 10 maggio a Roma.

''Ho trovato la persona giusta'': Rudy Zerbi in tv parla per la prima volta del matrimonio a sorpresa con Grace Raccah

“L'ultima volta qui ho detto che avevo le farfalle nello stomaco. Le farfalle guarda cosa sono diventate”, ammette Rudy facendo riferimento ai fiori d'arancio. E aggiunge: “Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me, è una cosa bellissima e la voglio dire a tutti”.

Zerbi rivede sullo schermo le immagini delle nozze e si emoziona. Ironico, commenta: “Vedere queste foto mi emoziona perché è successo tre settimane fa, neanche, e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo. Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposa più”.

Il 57enne mostra la fede all’anulare e guarda le immagini delle nozze con la 35enne lo scorso 10 maggio a Roma. Accanto a lui la sua allieva ad Amici Elena D'Elia

Per Rudy si tratta del secondo matrimonio. Ha quattro figli nati da tre relazioni diverse: Tommaso e Luca, nati nel 1999 e 2004, avuti dall’ex moglie Simona; Edoardo, classe 2009, nato dalla storia con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, e infine Leo, avuto nel 2015 dall’ex compagna Maria Soledad Temporini. Grace è madre di una bambina nata da una precedente relazione.