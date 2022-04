Sabrina Ferilli, Fazio in tv le offre un bicchiere di champagne, il cameriere glielo rovescia addosso...

Sabrina Ferilli arriva nello studio di Che Tempo Che Fa insieme a Leonardo Pieraccioni per presentare il film “Il sesso degli angeli”. Fabio Fazio, vedendola seduta davanti a lui, vuole omaggiarla, così le offre un bicchiere di champagne, peccato che il cameriere inavvertitamente, mentre sta per porgerle il flut, glielo rovesci malamente addosso. L’intervista, iniziata da pochi minuti, prende una piega inaspettata per l’imprevisto a cui l’attrice 57enne reagisce con la sua solita ironia.

Il conduttore, da vero gentleman, domanda alla Ferilli: “Sabrina, bevi qualcosa? Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio”. Lei annuisce. Un cameriere arriva prontamente col vassoio: sopra c’è il flut ricolmo di champagne.

Proprio nel momento in cui l’uomo sta per darle il calice, il bicchiere scivola e lo champagne finisce in parte a terra e in parte addosso a Sabrina Ferilli, che subito si alza preoccupata.

“Accidenti! Mi tremava la mano”, si giustifica il cameriere emozionato e imbarazzato per l’accaduto. Sabrina Ferilli esclama: “Attenzione, è cascato tutto lo champagne. Ma che è successo? E adesso si è portato via il bicchiere…”. Fabio Fazio subito la tranquillittà: “Adesso te lo riporta”.

Per fortuna poco dopo il secondo tentativo va a buon fine e la Ferilli può gustarsi il suo champagne. Per Pieraccioni, invece, solo una bottiglietta d’acqua. “Si sono studiati questa gag da mesi, capito?“, sottolinea sarcastico l’artista toscano, interprete e regista della pellicola, in tutte le sale da giovedì 21 aprile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/4/2022.