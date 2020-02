Sabrina Ghio splende accanto al compagno Carlo Negri sul red carpet a Roma

Sabrina Ghio splende: è raggiante accanto al compagno Carlo Negri mentre si lascia fotografare sul red carpet a Roma. L’ex ballerina di Amici 33enne si è regalata una serata mondana a teatro insieme all’uomo che le fa battere il cuore dalla primavera del 2018: non ha voluto perdere la prima al Brancaccio dello spettacolo di Enrico Brignano, “Un’ora sola vi vorrei”.

Tailleur verde luccicante per Sabrina Ghio, sotto la giacca top nero: sempre in forma smagliante, sorride agli obiettivi. E’ felice. Penelope, la figlia avuta dall’ex marito Federico Manzolli nel 2013, cresce serena e lei, finalmente, sembra aver trovato l’uomo giusto per lei. Lo bacia e lo tiene stretto a sé.

Social Media Manager e influencer, Sabrina Ghio anche a Uomini e Donne, da tronista, non era riuscita a scovare il principe azzurro, Carlo Negri le ha ridato fiducia. Classe 1991, più giovane di lei di sei anni, il moraccione casertano ha saputo passo dopo passo conquistarla.

“Con Carlo l’amore è rispetto, stima, è avere accanto una persona che ti fa sorridere, anche quando non c’è motivo. Un amore che parte dallo stomaco e ti fa battere il cuore in maniera incontrollabile“, ha svelato Sabrina Ghio recentemente in tv a Rivelo.

“Carlo è il mio compagno, spero di vita. Vorrei invecchiare insieme a lui”, ha aggiunto. Poi sulla piccola Penny ha confessato: “Penny non mi ha mai chiesto di tornare insieme al papà, perché non ha un ricordo di me e il papà insieme. Per lei siamo due entità separate. Adesso siamo una famiglia allargata e spesso siamo a cena o in vacanza tutti insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2020.