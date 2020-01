Sabrina Ghio contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in tv: 'Mercenari!'. E' guerra

Sabrina Ghio, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, racconta la sua vita, ma non solo. Quando deve parlare di chi sul social si mette in mostra, si scaglia contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo definendoli ‘morti di fama’ e ‘mercenari’. Il duro attacco in tv scatena la reazione furibonda della coppia che via social replica senza alcuna pietà.

Sabrina Ghio non ha nessun dubbio nell’affermare che alcuni personaggi usano il social per ingigantire la loro popolarità. “Ci marciano sopra”, sottolinea. “Tipo chi? La coppia Fiordelisi-Chiofalo?”, le domanda la Boccia. “Sì, ma quelli non li citiamo per niente perché sono veramente due morti di fama – replica la ex tronista di Uomini e Donne - Di quelli che hanno un pelo sullo stomaco così!”.

Scoppia il polverone. “Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Li stai accusando pubblicamente”, precisa ancora la conduttrice di Rivelo. “Sì, ma non li sto accusando pubblicamente. Sto semplicemente parlando ad alta voce e mi stupisco del fatto che non mi metterei mai a piangere...Ma come caz*arola si fa a piangere con un filtro? Quello è essere mercenari!”, affonda ancora la 34enne ex ballerina di Amici. Fa riferimento a quando i due annunciarono l’addio e al filtro di abbellimento usato dalla Fiordelisi per comunicarlo ai fan. Ora la sportiva 21enne e Lenticchio sono tornati insieme.

Le parole di Sabrina Ghio non lasciano indifferenti Antonerlla Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Tramite alcune storie ecco arrivare la replica feroce. “Volevo dire che questa ‘signor nulla’ ormai parla solo di me – sbotta Antonella - Penso che sia un po’ ossessionata perché non è normale e non ha assolutamente altri argomenti di cui parlare”.

E aggiunge: “L’unica mercenaria sei tu che sfrutti la mia popolarità per avere un po’ di visibilità. Quindi, qua l’unica mercenaria sei tu che stai vivendo di luce riflessa da un po’ di tempo. Non sono arrabbiata. So che tu hai una certa età e forse stai avendo forti vampate quindi, per questa volta, non fa niente. Ti lascio fare!”.

“Ma questa chi è? Quando l’ho cercata su Google anche Google mi rispondeva chi caz*o è questa… Poi ho capito e praticamente non è nessuno - esordisce Chiofalo - Io non mi abbasso al suo livello e non mi metto a parlare male di una mamma con una bambina”.

Non finisce qui. L’ex volto di Temptation Island 31enne continua: “E’ una signora piuttosto anziana, andata avanti con l’età, anche se non sembra perché si è tirata la faccia con il ferro da stiro…Non mi metto a insultare visto che ha parlato di mercenari ma lei non ha gli scheletri negli armadi, ha proprio gli zombie. Ma non mi abbasso al suo livello”. La guerra è appena iniziata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.