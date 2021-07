Sabrina Ghio dopo l'operazione subita: 'La notte non dormo'. Ecco cos’ha

Sabrina Ghio dopo l’operazione subita parla del male che l’ha colpita. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne 35enne, legata a Carlo Negri e mamma di Penelope, avuta dall’ex Federico Manzolli nel 2013, racconta tutto sul social e ammette: “La notte non dormo”. Poi aggiunge: “Vado nel panico, alle 4, alle 5 di notte mi giro e mi rigiro nel letto…”.

A fine giugno si è sottoposta a un intervento, la Ghio in un lungo post aveva confessato di avere paura. Ora torna a parlare delle sue condizioni di salute. Purtroppo la bionda ha un processo tumorale in corso.

“Molti di voi mi scrivono, vogliono sapere i risultati degli esami della biopsia. I risultati sono arrivati un paio di giorni fa…io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa…perché, in realtà, quando mi ha chiamato il dottore, sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole. La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto”, rivela nelle sue IG Stories.

“Il mio medico mi dice che tempo 4 o 5 mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico. Ascolto solo ‘processo tumorale’ e ‘tumore’: mi si riempie la testa di tanti suoni che non riesco a controllare. E poi mi dice: ‘Durante l’operazione abbiamo trattato la parte con il laser e speriamo si sia bloccato tutto, ci rivediamo ad agosto per capire la tua situazione’”, confida ancora con gli occhi lucidi Sabrina.

“Quindi è tutto rimandato ad agosto - prosegue - Io speravo di avere delle belle notizie, speravo mi dicesse: ‘Goditi quest’estate’. Invece devo sperare che il laser abbia bloccato tutto e che sia finito, altrimenti dovrò rioperarmi. Ci penserò quando sarà”. E ammette: “Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, poi però non dormo, alle 4 di notte, alle 5 mi giro e mi rigiro nel letto”.

Sabrina Ghio alla fine fa una raccomandazione ai suoi fan: “Una cosa voglio dirvela: io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, anche due, altrimenti non me ne sarei accorta. Avrei gettato la spugna e avrei detto: ‘Va bene, vediamo a ottobre, novembre’. E magari sarebbe stato troppo tardi e mi sarei trovata in un’altra situazione più complicata. Prevenite, fatelo”. Incrocia le dita: si augura che tutto vada bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2021.