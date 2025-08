Sabrina Ghio organizza una mega festa in riva al mare per i suoi 40 anni: foto

Un party in grande stile al ristorante e beach club Cocò Mare a Ischia curatissimo

Il party è in grande stile. Sabrina Ghio organizza una mega festa in riva al mare per i suoi 40 anni. Tutto va in scena al ristorante e beach club Cocò Mare, a Ischia. Ci sono tutte le persone a lei care, compreso il marito Carlo Negri, che all’inizio della giornata, per il compleanno, le fa recapitare un favoloso mazzo di rose. Da lui ha avuto la secondogenita Mia, arrivata il 7 giugno 2022. E’ madre pure di Penelope, nata nel 2013 dalla relazione con l’ex marito Federico Manzolli.

L’ex allieva di Amici e poi tronista di Uomini e Donne condivide sul social tante immagini dei festeggiamenti per la cifra ‘tonda’ compiuta. Si è fatta aiutare, per l’intera organizzazione, dalla wedding planner e designer Eva Presutti, che si è occupata dell’allestimento. "Le parole non riescono a descrivere ciò che provo. La gioia è così intensa che credo che le immagini parleranno per me", scrive.

La location, allegra, accoglie tutti gli ospiti. Sabrina ha scelto il rosso come colore tematico del party: anche il suo abito è rigorosamente red. Per lei un vestito lungo con maxi scollatura tempestato di cristalli. Ai piedi sandali oro, in tono col un girocollo e gli altri gioielli indossati. Acconciatura con effetto wet, il trend di questa estate.

Una lunga tavolata è stata allestita per gli invitati, arricchita da fiori e dettagli personalizzati, compresi tamburelli dipinti a mano con scritte tutte diverse. La torta, magnifica, arriva ed è il clou della serata, un dolce di ben quattro piani. A concludere la festa gli immancabili fuochi d’artificio.