Sul caso social della settimana, quello del tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi, ormai sua ex fidanzata, è voluta intervenire anche Sabrina Ghio. L’ex tronista ha detto di essere rimasta a bocca aperta quando ha visto le Stories di Lenticchio disperato e in lacrime, affermando di non concepire come sia possibile mettere in piazza situazioni così private. Per lei Chiofalo non ha un minimo di pudore.

“E’ da ieri che sono un po’ su Instagram e ho visto delle notizie che mi lasciano ogni volta a bocca aperta. Io capisco postare vacanze, alcune situazioni o stati d’animo, foto o cibo e quindi magari alcune persone lo fanno proprio per lavoro. Quindi ok, ci sta. Ma quello che non capisco è come sia possibile che uno posti la vita privata, magari i momenti più difficili, situazioni che uno, secondo me, dovrebbe tenere per sé. Dunque quello che mi domando è: uno non ha un minimo di pudore nel tenere per sé alcune situazioni?”, ha spiegato l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ in una Story.

“Io se un domani dovessi litigare con il mio fidanzato rimarrebbe per me. Non mi metterei lì a scrivere o a dire o a fare post o storie in cui piango e mi dispero. Non lo condivido proprio. Mi sembra una cosa assurda che non ci sia un minimo di riservatezza”, ha quindi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 30/8/2019.