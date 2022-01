Sabrina Ghio incinta dopo la paura del tumore: 'Ho nascosto il dolore per te’

Sabrina Ghio, che lo scorso anno ha affrontato un percorso medico a causa di un processo tumorale in corso nel suo corpo, ha rivelato di essere incinta. Lo ha fatto pubblicando alcune immagini in cui appare insieme ai suoi grandi affetti (la figlia e il compagno) e in cui si vede un pancione già molto grande. A quanto pare, almeno decifrando le sue parole, quando ha affrontato i trattamenti per curarsi la scorsa estate già sapeva che la cicogna aveva spiccato il volo.

La 36enne, ex volto di ‘Amici’, ha scritto sul social: “I miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora… mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni”.

“Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore! Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più…”, ha poi aggiunto.

Sabrina, che ha avuto la figlia Penelope nel 2013 insieme all’ormai ex marito Federico Manzolli, è oggi legata al 30enne campano Carlo Negri. In una Story ha voluto condividere la sua grande felicità. “La felicità in questo momento non so spiegarla, non riesco a descrivere cosa provo… perché non ci sono parole! I vostri messaggi pieni di amore mi hanno commosso! Penny dice che è colpa di quei cattivi degli ormoni. Io vi dico che è colpa dell’amore!”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 23/1/2022.