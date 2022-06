Sabrina Ghio mamma bis è nata la piccola Mia: guarda

Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta. L'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha partorito la piccola Mia, avuta dal compagno Carlo Negri.

Sabrina è già mamma di Penelope, 9 anni, avuta dall'ex marito l’immobiliarista Federico Manzolli. I due si sono sposari nel 2008, ma nel 2014 il matrimonio è arrivato al capolinea. La Ghio quindi aveva partecipato a Uomini e Donne, ma sul trono non ha trovato l'amor. La felicità è arrivata poco dopo con Carlo Negri, suo attuale fidanzato e futuro marito. Per avere la loro bambina Carlo e Sabrina hanno sofferto molto. Dopo aver annunciato la gravidanza infatti, la 37enne ha raccontato di aver avuto tre aborti e il papilloma virus. Proprio per questo ha vissuto con ansia la dolce attesa: ''Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa''.

Adesso però è passato tutto perchè è errivata Mia: ''Adesso ci sentiamo completi. 07•06•2022. 3 kg di puro amore …Alle 12.10 sei nata tu… Mia Negri''. Così Sabrina ha annunciato il fiocco rosa. Tra qualche settimana la bionda convolerà a nozze con il suo Carlo per coronare un sogno d'amore in quattro...

Scritto da: La Redazione il 7/6/2022.