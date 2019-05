Sabrina Ghio nelle sue IG Stories mostra ai fan alcuni costumi per l’estate. Subito gli haters ci mettono lo zampino. La quasi 34enne (compirà gli anni i prossimo 3 agosto) viene ricoperta di insulti a causa del suo ombelico. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro di loro e dice la sua.

Non ci sta a ricevere insulti gratuiti dagli haters a causa del suo ombelico. “Vi blocco subito se partite con messaggi orrendi sul mio ombelico. Innanzitutto siete degli sfigati che dietro una tastiera state lì a scrivere: ‘Che schifo, fatti schifo, guarda che ombelico di mer*a, ma non ti vergogni ad andare in giro così? Invece di farti le labbra, fatti l’ombelico. Mi viene da vomitare’, e insulti anche più gravi che evito di dire. Vi ricordo che non è una cosa carina mettersi lì e far notare una cosa che magari anche a me non piace ma di cui ho già parlato”, sottolinea Sabrina Ghio.

La bionda poi spiega: “Ho un’ernia ombelicale, dopo il parto il mio ombelico è diventato un ‘raviolo’, però me lo faccio andare bene così. Non sono una malata che va sotto i ferri per un problema estetico, ma stupido. Sono la prima a comprendere e vedere che il mio ombelico non è bellissimo, ma lo accetto. Non si può cambiare tutto nella vita”.

Zittisce gli haters. Sabrina Ghio precisa ancora: “Non accetto che delle persone dietro un telefono offendano così tanto, scrivendo cattiverie. Perché magari io adesso sono in un momento della mia vita in cui tutto può scivolarmi addosso, ma potevo pure essere in un periodo difficile, particolare e farmi un problema. Ci sono tante ragazze che vengono accusate, che ricevono insulti gratuiti, che si ammalano per questo”.

Infine chiosa: “Sono la prima a scherzare sul mio ombelico e a chiamarlo ‘raviolo’, ma voi che problema avete che state lì a scrivere contro un ombelico? Ho pensato che ora vi posto il mio ombelico in primo piano e ve lo metto in tutte le Stories, così da farvi innervosire, da farvi inviare mille insulti così io vi bloccherò. Anzi, rettifico: non vi bloccherò, così diventerete ancora più pazzi guardandolo”.