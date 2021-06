Sabrina Ghio in ospedale: 'Devo operarmi, ho paura'

Sabrina Ghio è ricoverata in ospedale. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne 35enne lo rivela nelle sue IG Stories. “Devo operarmi, ho paura”, confessa in un lungo post condiviso.

La bionda non sta bene. Non chiarisce ancora la sua patologia, ma svela che sta per affrontare un intervento e lo confida dopo aver letto alcuni commenti negativi comparsi sotto le foto in costume pubblicate sempre sul social durante il weekend trascorso al mare.

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c'era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola'. Non sono solita parlare della mia vita privata. Come vi ho sempre detto, cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”, scrive la Ghio.

"Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me!”, continua.

Sabrina poi confessa: “Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

“Arrivando poi a oggi. Sì. Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”, conclude, accompagnando le sue parole con un selfie che la ritrae nel letto in ospedale prima dell’intervento. Sabrina Ghio si fa forza: accanto a lei ha sempre Carlo Negri, a cui è legata da tempo. Penelope, la figlia avuta dell’ex marito Federico Manzolli nel 2013, è la sua bellissima principessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.