Sabrina Ghio, super party in yacht per i 35 anni: foto

Sabrina Ghio si gode il suo super party in yacht per i 35 anni. La bella bionda festeggia il compleanno a largo dell’isola di Ponza con il compagno, la figlia, i familiari più stretti e gli amici. La festa la riempie di gioia, come mostrano le foto e i video che condivide con i follower sul suo profilo Instagram.

“35 anni di vita… Una vita che amo... Grazie per questo giorno pieno d’amore. Ho passato il mio compleanno con la mia famiglia, i miei amici, i miei amori… Grazie a tutti voi per i messaggi le chiamate e l’affetto che mi date sempre. E grazie Dio perché ti sono grata per la vita che ho…”, scrive Sabrina Ghio sul social. Il party sullo yacht l’ha proiettata al settimo cielo.

Palloncini, coriandoli, torte faraoniche, una a più piani. Sabrina Ghio non sta nella pelle. “Sono contenta di aver passato il compleanno con le persone che amo tanto: io non volevo altro”, racconta ai fan.

E’ contenta di avere al suo fianco Carlo Negri, a cui ormai è legata da tempo. La figlia Penelope, che l’ex ballerina di Amici ha avuto dall’ex marito Federico Manzolli nel 2013, è la sua principessa. La bambina in barca fa festa insieme alla mamma e alcune amichette.

Sabrina sorride e assapora un momento unico. La voglia d’estate la coinvolge, soprattutto dopo il difficile periodo che lei, come tutti, hanno vissuto causa lockdown. Ora è tempo di celebrare l’esistenza e regalarsi un’estate coinvolgente con accanto gli intimi a cui è legata.

Il giorno prima, con l’allegra compagnia, tutti a cena, allo scoccare della mezzanotte sono arrivati gli auguri. Poi il super party sullo yacht: la Ghio non dimenticherà mai i suoi 35 anni festeggiati così.

