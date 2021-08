Sabrina Ghio, la romantica proposta di nozze finisce sul social

Sabrina Ghio per il giorno del suo compleanno riceve il regalo più bello, quello che la commuove. Per lei arriva inaspettata la proposta di nozze, Carlo Negri le chiede di sposarlo, l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne abbraccia l’uomo che ama e dice di sì tra le lacrime: è felicissima. La bionda condivide tutto sul social: pubblica il video che racconta la sua notte speciale.

La Ghio sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza alla Masseria Torre Coccaro a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. E’ in Puglia che arriva la proposta di nozze del compagno, al suo fianco da tempo.

Circondata da amici, insieme alla sua Penelope, avuta dall’ex marito Federico Manzolli nel 2013, festeggia i 36 anni, ma non solo: a completare la giornata perfetta ci pensa Carlo, che si inginocchia davanti a lei con l’anello e le chiede di diventare sua moglie.

Gli ultimi mesi per Sabrina non sono stati facili. Recentemente ha rivelato di avere un processo tumorale in corso. E’ stata operata per questo e solo ad agosto inoltrato conoscerà la sua situazione con chiarezza. Negri è sempre rimasto accanto a lei. Ora la domanda in sposa: vuole che con lei sia per sempre, la Ghio, davanti a una proposta di nozze così romantica, scoppia a piangere emozionata e commossa e dice di sì. I due si abbracciano. Arriva a stringerla anche la figlia, felice di veder tornare a sorridere di gioia la mamma dopo un periodo molto difficile.

