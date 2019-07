Sabrina Ghio, 33 anni, in vacanza in Sardegna insieme alla figlia Penelope, nata dal matrimonio ormai finito con Federico Manzolli, e al compagno Carlo Negri, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. L'ex ballerina di "Amici" sul social si è scagliata contro un ristorante di Poltu Quatu, il Tanit. Sabrina infatti ha raccontato che non le è stato premesso di entrare nel locale in quanto il proprietario non gradirebbe avere come ospiti dei bambini.

La Ghio si è così lasciata andare a duro sfogo sul social: "E' una vergogna che in un ristorante non accettino bambini. La Sardegna si lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: 'Il proprietario del Tanit non vuole bambini'. Quest'uomo non si merita di avere più persone a cena. Non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi. E la Sardegna si lamenta del poco turismo? Ma voi non vi meritate niente. Meglio andare a Ibiza o a Mykonos. Quest'uomo si merita un vaffac*lo".

Naturalmente molti sardi non hanno preso bene le sue parole. In alcune stories successive Sabrina Ghio si è scusata per essersela presa con l'ntera Sardegna, sottolineando che non è così dappertutto, ma ha spiegato di essere stata presa da un momento di rabbia anche perché la figlia Penelope, presente durante lo spiacevole episodio, ci è rimasta molto male.

L'ex tronista di "Uomini e Donne", insomma, ha cercato di placare gli animi dei follower, sottolineando però la gravità di quanto accaduto.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/7/2019.