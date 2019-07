Sabrina Ghio, 33 anni, ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Positano insieme al compagno Carlo Negri e alla figlia Penelope, nata dal matrimonio con Federico Manzolli. L'ex volto di "Amici" e "Uomini e Donne" posta uno scatto su Instagram che la ritrae in spiaggia.

Sabrina Ghio durante la vacanza a Positano ha sfoggiato un costume intero che metteva in risalto il corpo in forma perfetta. L'ex ballerina nello scatto condiviso con i follower indossa anche un capello di paglia e degli occhiali scuri che le proteggono lo sguardo dai raggi del sole. La pelle è abbronzata e i fan la riempiono di complimenti. Sabrina, insomma piace, anche se per alcuni è dimagrita troppo: "Eri molto più bella prima, non esagerare", si legge tra i commenti. "Sei troppo magra", scrive qualcuno. Ma c'è chi non è d'accordo e difende la Ghio a spada tratta: "Che noia dover leggere commenti dove le consigliate di mangiare, piuttosto fatele i miglior complimenti per il gran fisico!! Solidarietà ragazze".

Sabrina non replica ma a Positano in costume nero è davvero un belvedere. La Ghio, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe presto tornare in tv con la nuova stagione di "Tale e Quale Show". Pare, infatti, abbia fatto il provino per entrare nella rosa dei concorrenti.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.