Sabrina Ghio e Viktorija e Virginia Mihajlovic sono le vulcaniche conduttrici di "Tienda Missione Bellezza", in onda su Real Time il giovedì sera. Le tre, con Fabio Esposito, proprietario del brand Coconuda, hanno come unica missione quella di rendere le donne ancora più belle e sicure di sé, rivoluzionando il loro look.

Il programma, firmato da Gabriele Parpiglia, sorprende e porta in scena la sorella minore di Karina Cascella, la bella Sunny, che si lascia consigliare dagli esperti. Alla fine il risultato è fenomenale e ci sono pure le lacrime della famosa opinionista tv.

La trasformazione segue i suoi passaggi. Il cambio look, secondo i parametri della moda, ma anche lo stile della protagonista, avviene per gradi. Tanti i consigli sugli outfit, il make-up, ma persino l’immagine social. Sunny, la sorellina di Karina Cascella (che ha anche una sorella maggiore, Daniela), si lascia guidare paziente e fiduciosa: è piena di aspettative.

Sunny si è rivolta a “Tienda Missione Bellezza” per stupire proprio la sorella Karina. La trasmissione racconta la storia delle due, tra foto insieme, episodi dell'infanzia, la difficoltà di essere madri senza una mamma accanto. Poi, pian, piano, arriva la trasformazione. Le due piangono entrambe, scoppiano in lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2019.