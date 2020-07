Sabrina Paravicini sta affrontando un’estate piuttosto difficile. L’attrice 50enne da circa un anno e mezzo ha scoperto di avere un tumore al seno e sta combattendo contro la malattia con coraggio. Le cure, ed in particolare la radioterapia, l’hanno però indebolita e soprattutto non le permettono di esporre la pelle al sole e quindi in questo periodo non le resta che trascorrere praticamente tutto il tempo in casa. Sul social ha pubblicato un selfie e ha raccontato: “Non posso espormi al sole fino al prossimo anno perché la radioterapia ha compromesso la mia pelle. Ho passato una settimana a casa perché gli effetti dei farmaci che hanno infiammato il mio organismo mi creano ancora molti disturbi. Non riesco a fare attività fisica perché mi manca il respiro anche solo se esco per andare a piedi in farmacia”.

Il volto noto di tante fiction tv (una su tutte ‘Un Medico in Famiglia’) ha poi proseguito: “Mi sto allenando alla pazienza. Aspetto il giorno in cui potrò correre di nuovo, il giorno che un ciuffo di capelli mi cadrà sulla guancia, il giorno in cui potrò fare una lunga vacanza al mare. Intanto mi concentro sul ‘dentro’ che poi è il ‘fuori’ perché la nostra essenza determina le nostre scelte, le nostre azioni, la nostra vita”.

Poco fa Sabrina, originaria della provincia di Sondrio, ha voluto condividere su Instagram un post con la notizia della scomparsa di Kelly Preston, moglie di John Travolta, venuta a mancare a 57 anni proprio a causa di un tumore al seno. “E’ un giorno senza tempo”, ha commentato.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2020.