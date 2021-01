Sabrina Paravicini dice addio alla parrucca usata quando aveva il tumore e a causa delle cure e soprattutto della chiemioterapia aveva perso tutti i capelli.

Ora i capelli le sono ricresciuti, non ne ha più bisogno, come pure le ciglia e le sopracciglia. Si riapproria dei suoi lineamenti e si sente felice. La guarigione dal cancro le era stata confermata a giugno scorso, poi a settembre era arrivato il Follow Up. “Mi sento libera, leggera”, aveva confidato ai tanti follower.

L’attrice 50enne, la famosa Jessica Bozzi di “Un medico in famiglia”, ha combattuto come una vera leonessa contro ‘l’intruso’ . “In un anno mi sono mi sono successe troppe cose - aveva scritto su Facebook - impossibile elencarle tutte. Ci sono state la diagnosi, la paura, la cura, gli amici di chemio, il film, i capelli persi e poi ricresciuti, la fatica, la solitudine che diventa un ‘pieno’, ma sopratutto l’amore”.

Ora, con il cuore colmo di gioia, ripone nell’armadio la parrucca che l’ha aiutata quando, calva, ha nascosto indossandola, tutte le sue fragilità per la malattia. “Ciao Carla’, è ora di andare nella scatola. Con immensa gratitudine”, dice ironicamente.

