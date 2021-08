Sabrina Salerno: 'Sono una 53enne fisicata, un esempio, le invidiose mi danno della rifatta’

Sabrina Salerno a 53 anni ha una forma fisica davvero invidiabile e le piace metterla in mostra. Nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui appare al mare con una maglietta bagnata e il suo prorompente seno in bella vista sotto il finissimo strato di cotone. Rudy Zerbi, che conduce un programma su Radio Deejay, ha voluto chiamarla per fare due chiacchiera proprio sulla sua avvenenza.

Sabrina ha spiegato di essere davvero contenta di com’è: “Sono felice di essere arrivata a questa bella, meravigliosa età, così in forma, fisicata. Sono anche una motivazione per tantissime donne, mi scrivono che anche loro vogliono andare in palestra. Se non lo faccio adesso, quando le pubblico queste foto?”.

La Salerno, originaria di Genova, ha poi parlato del suo decolté, che giura essere assolutamente naturale. “Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni. Sono i famosi invidiosi…”, ha affermato. Ci sarebbe anche una certificazione di questa naturalezza. “Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi. Se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono andata da un medico famosissimo, Fischer, per farmi fare una perizia in cui lui dichiarasse che non avevo le protesi al seno”, ha aggiunto.

Infine parlando degli hater e del suo rapporto con le altre donne, che in generale è molto buono, la bellezza italiana ha continuato: “Le donne che amano le donne o che sostengono le donne sono donne risolte, felici, appagate, con una carriera. Quelle che invece hanno un astio dentro, odio, una vita infelice, tendono invece ad insultare, ad essere cattive con le altre persone, ad avere sentimenti negativi”. “Viva le donne forti che nonostante l’età passi, si danno da fare”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 24/8/2021.