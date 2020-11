Salemi contro Gregoraci: 'Ora ha fatto un bagno di umiltà, fino all’altro ieri era una snob'

Giulia Salemi va contro la Gregoraci. L’influencer 27enne si sfoga con Dayane in giardino: "Ora ha fatto un bagno di umiltà, ma fino all’altro ieri era una snob”. Poi aggiunge: “Non mi va che mi fa passare per un’accattona”. Tutto è nato dalla bomba sganciata da Alfonso Signorini poco prima della fine dello show. L’influencer 27enne nomina Elisabetta, il conduttore le sottolinea: “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra te ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda…”. La Salemi minimizza, la showgirl 40enne no e replica: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio (Briatore, ndr) che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“. Le sue parole scatenano la bufera.

Giulia Salemi è ferita dalle parole della Gregoraci. Già durante la pubblicità, rivolgendosi a Dayane Mello, confessa: “Io con Briatore, proprio no! Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla testa ai piedi. Lei è sempre stata snob”. Poi, finita la puntata del reality, vedendo la Gregoraci in lacrime e pensando fosse per la nomination, l’italo-persiana cerca un confronto: vuole smorzare tutto. La mora 40enne però sbotta.

“Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Anche a Francesco scrivevi, quando volevi, dai volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob”, le sottolinea la Gregoraci. Mentre la ragazza si allontana, Eli continua: “Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali… Meglio che sto zitta e che parli lei“.

Non finisce qui. Giulia Salemi in giardino con Dayane torna sulla questione. Ci è rimasta malissimo. Alla Mello spiega tutto il suo malessere. “Sono allibita, ma con che coraggio! Mi sembra un film. Io vado in Sardegna a Porto Cervo da 6 anni. Ho conosciuto Briatore perché abbiamo degli amici in comune. Eravamo lì in gruppo in hotel”, dice. Precisa che nel suo mondo capita spesso di essere ospiti in un locale.

“Flavio con me è sempre stato carino, lo rispetto, ma io con lui proprio no. Non ci ha mai provato e io non ho mai avuto seconde mire. Elisabetta l’ho vista tre volte, veniva e ti guardava dalla testa ai piedi. Io, devo essere onesta, ero una povera sfiga*a, lei era la moglie di Briatore. Io ero e sono normale. E’ vero, non potevo permettermi una vacanza in Sardegna, ma lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene”, precisa ancora.

“Tutto questo solo perché ti ho dato della snob che è anche vero. Perché quello sei ciccia… Perché lei ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino all’altro ieri lo era. Io mi sono ripromessa di azzerare tutto, però se fai così anche io parlo”, accusa ancora Giulia.

La Salemi continua a parlare anche con Selvaggia Roma, che arriva in giardino dalle altre: “Io tre anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela e che male c’è se un gruppo di amici ci invitano? Sono la prima? Ma sono una persona per bene, senza essere una santa. Sono una ragazza normalissima. Non giudico nessuno e non voglio essere giudicata. Ci sono rimasta male perché non mi fai passare per gatta morta, per non dire tro*a, né per accattona…”. La vicenda non finirà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2020.