Salvo Sottile e Sarah Varetto si dicono addio. E’ Dagospia a dare come ufficiale la separazione tra il popolare giornalista conduttore tv e l’ex direttore di Sky Tg24, dal primo gennaio 2019 responsabile dei progetti giornalistici del gruppo Sky per tutti i Paesi dell’Europa continentale.

“E’ arrivato il momento della separazione per Sarah Varetto e Salvo Sottile - si legge su Dago - Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli. Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli”.

Sarah Varetto, 47 anni, torinese doc, e Salvo Sottile, 46 anni, nato a Palermo, sono genitori di Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. I due si sono conosciuti mentre entrambi lavoravano a Sky. La loro sembrava un’unione senza troppi scossoni, invece è arrivato il crack.

Al momento non ci sono dichiarazioni della coppia, che non smentisce l’indiscrezione sulla loro separazione, ma neppure la conferma. Lasciarsi, dopo tanti anni insieme e figli da crescere, non è mai una decisione facile. L’annuncio pubblico per chi ama difendere la propria vita dai riflettori rende probabilmente tutto maledettamente più complicato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/7/2019.