Salvo Veneziano dopo la squalifica nella Casa del GF Vip: chiede scusa a tutti

A GF Vip la prima parte della terza puntata è tutta incentrata sull’eliminazione di Salvo Veneziano. Alfonso Signorini vuole trattare con serietà l’argomento: per lui è una brutta pagina di televisione. Il siciliano 44enne dopo la squalifica per le frasi sessiste rivolte a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto ha la possibilità di entrare ancora una volta nella Casa. L’ex gieffino chiede scusa a tutti, ma non comprende fino in fondo la gravità delle sue affermazioni. “Volevo fare un complimento colorito alla ragazza - sottolinea - Era ironia”.

A processo ci sono pure gli altri tre suoi compagni di Privé, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, colpevoli di non averlo bloccato mentre pronunciava parole inaudite nei confronti delle due donne e di aver riso a lungo. Signorini è durissimo con tutti, ma fa entrare Salvo nella Casa perché desidera che lui, dopo che i vip sono stati informati dell’accaduto, si scusi.

“Pensavo di far ridere, ma non c'era niente da ridere. Le parole che ho detto non volevano offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa. Chiedere scusa al genere femminile, combatto la violenza in qualsiasi forma e volevo chiedere scusa alla ragazza, alla quale magari ho fatto qualche battutina in più ma, ripeto, stavo scherzando”, sottolinea Veneziano agli altri concorrenti del GF Vip.

“Ho buttato un po' di ironia in più. Ho sbagliato. Sono qui per chiedervi scusa. Ci metto la faccia. Ho creato problemi ai miei figli, soprattutto a mia figlia. Volevo fare un complimento colorito alla ragazza. Era solo ironia, ma ho sbagliato”, precisa ancora.

Elisa De Panicis, che, appen messa al corrente dell’accaduto, rimane di stucco, piange e si preoccupa del padre 70enne fuori, perché gli ha promesso che al reality non lo deluderà, si avvicina a Salvo, separato da un vetro dalla Casa, e gli dice: “Eravamo proprio qui l’altra sera quando sei venuto a cena, mi hai fatto un discorso bellissimo sul rispetto delle donne, su tua moglie…”. Lui ribadisce: “Sono tutte cose che penso. Volevo fare solo un complimento colorito".

Quando esce i famosi non paiono perdonarlo fino in fondo. “Si è ostinato a parlare di ironia, non ha capito nulla di quello che è successo”, afferma Adriana Volpe.

Nella Casa vanno anche gli altri tre ‘imputati’ che provano a spiegare le loro ragioni e quelle di Salvo, ma non riescono a convincere alcuno. Non è ancora finita però. Quasi sul finire di puntata Salvo entra in studio. “Signori buonasera a tutti, eccomi sul patibolo!”, esclama. Alfonso Signorini interviene: “So di avere davanti una brava persona, un buon padre, un buon uomo, ma può succedere nella vita di essere superficiali”. C'è anche la moglie Giusy, che ha sofferto molto per l'accaduto.

“Sono stato un cogli*ne, è stato uno stato di goliardia nella mia testa, eravamo lì in questa casa, mi sono lasciato andare, volevo fare il pagliaccetto, loro ridevano ed io continuavo a parlare, ma ho chiesto scusa subito”, aggiunge Salvo. Pupo prova a difenderlo: "Viviamo tempi difficili, in cui dobbiamo stare molto attenti a quello che si dice, in altri tempi avrebbero creato poco rumore, ma questi sono i tempi. Oggi siamo nei tempi dei social, è un gioco al rialzo, ho fatto tanto errori nella mia vita ho giocato d’azzardo, ma poi sono riuscito a sconfiggere questo demone e oggi lo tengo a bada. Non sono qui per mettermi la gogna, ma devi insegnarti a pesare le parole”.

Salvo Veneziano conviene con il cantante: “Devo imparare a pesare le parole, è vero”. Poi aggiunge: “Voglio chiedere scusa alla mia famiglia perché mia moglie e mia figlia stanno subendo tanti attacchi”.

Per lui e per gli altri tre è in arrivo il provvedimento del Grande Fratello. Signorini lo rivela: “Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini se vogliono, perché qui nessuno obbliga le persone, possono trascorrere un po' di tempo in un centro antiviolenza a sentire storie di donne vittime di abusi”. Rivolge l'invito anche a Salvo Veneziano. Il siciliano fa sapere: "Per me questo è un grandissimo orgoglio".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.