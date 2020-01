Salvo Veneziano, ecco le immagini del momento in cui gli viene comunicata l’eliminazione

Salvo Veneziano è stato squalificato dal GF Vip. Le immagini del momento in cui gli viene comunicata l’eliminazione mostrano il suo stupore in diretta tv: il siciliano 44enne non si è reso contro della gravità delle sue parole all’indirizzo di Elisa De Panicis prima e Paola Di Benedetto poi. Non poteva immaginare quali sarebbero state le conseguenze delle sue affermazioni.

Ha pronunciato frasi sessiste ed è stato espulso con effetto immediato dalla Casa del GF Vip. Salvo Veneziano ha letto il comunicato del Big Brother nel Confessionale del Privé. Le immagini del momento in cui gli viene comunicata l’eliminazione parlano da sole.

Il gieffino apre la busta, prende il foglio con il comunicato tra le mani e dice: “Lo leggo piano perché quando io devo leggere mi emoziono. Comunicato ufficiale: Salvo, come sai, il Grande Fratello è un gioco ma non solo…”.

Poi continua: “Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico sia nei confronti degli altri inquilini. In questo caso alcune tue espressioni e affermazioni hanno violato le regole dello spirito dello stesso programma”.

Salvo comincia a capire che c’è qualcosa che non va e infatti arriva la doccia gelata: “Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco, devi abbandonare immediatamente la Casa”.

Salvo rimane per qualche istante in silenzio. E’ sorpreso, ma cerca di nascondere la sua delusione. “Grande Fratello, la vostra decisione io l’accetto, naturalmente. Però se ho offeso qualcuno mi scuso…”, sottolinea subito dopo.

"Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai" e "Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio": queste sono solo alcune delle frasi pronunciate da Salvo, riferendosi alla De Panicis e alla Di Benedetto, mentre parlava con i compagni, come lui ex concorrenti del Grande Fratello in gara per aggiudicarsi un posto nella Casa con i famosi. Ora il popolo del web chiede che anche gli altri tre, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, vengano puniti. Mentre Veneziano parlava, loro ridevano: per molti sarebbero ugualmente colpevoli.

Intanto in tv le frasi di Salvo fanno ancora scalpore. Paola Caruso a Pomeriggio 5 si scaglia contro di lui e a Barbara D'Urso dice: "Non esiste solo la violenza fisica Barbara, esiste una violenza psicologica. Queste cose ti segnano perché queste offese offendono la ragazza, e come lei offendono altre ragazze. Sono indignata come donna". In studio tutti gli ospiti convengono con lei. "Non siamo oggetti", rimarca la showgirl. Pure lei desidererebbe venissero presi provvedimenti seri anche con gli altri tre gieffini, amici di Salvo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2020.