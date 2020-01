Salvo Veneziano è ufficialmente squalificato dal GF Vip

Salvo Veneziano è stato ufficialmente squalificato dal GF Vip. La decisione arriva dopo ore e ore di polemiche a causa delle frasi sessiste e violente pronunciate dal siciliano nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

Salvo Veneziano non è più un concorrente del GF Vip. “Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento - comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Annullato il televoto che lo vedeva in lotta con Patrick Ray Pugliese per rimanere nella Casa.

"Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma", si legge nella nota diramata dall’azienda. Salvo è stato costretto ad abbandonare immediatamente il gioco.

Non sono affatto passate inosservate le parole del 44enne e non si poteva, del resto, ignorarle. “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto cu*****no… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”, ha detto Salvo parlando di Elisa De Panicis.

Il siciliano, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha espresso il suo pensiero pure sulla De Benedetto: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio. Le stacco la pelle”.

Si è scatenato un vero polverone contro di lui, sia sui social che sui media: tutti ne hanno chiesto l’espulsione. E’ intervenuta anche la moglie Giusy che in un post fiume ha difeso il marito, da cui ha avuto tre figli, usando pure i caratteri maiuscoli per sottolineare alcuni passaggi.

“Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini… PUR NON CONDIVIDENDONE FORMA E CONTENUTO, le esternazioni ‘Colorite’ di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello mi portano a suggerire, STIMOLARE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE in quanto ASSICURO CHE L’UOMO CON CUI VIVO DA 20 ANNI, PADRE DEI MIEI FIGLI, NON È ASSOLUTAMENTE, AFFATTO, UN UOMO VIOLENTO MA TUTT’ALTRO! L’ESATTO CONTRARIO! SE COSÌ NON FOSSE NON SAREI RIMASTA AL SUO FIANCO!”, ha scritto la donna.

Poi ha aggiunto: “Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute. È UNA DINAMICA DI GRUPPO TIPICA QUELLA DELLA ‘COMPETIZIONE SEDUTTIVA’ COME GIOCO IN GRUPPO; TANTO TRA IL GENERE MASCHILE QUANTO TRA QUELLO FEMMINILE!”… Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne. Pur essendo consapevole che il Grande Fratello è un programma con un ‘elevata esposizione mediatica, ricordo a tutti che è un gioco. QUESTO dovrebbe rimanere!”.

Le sue parole non sono bastate: Salvo Veneziano è stato squalificato dal GF Vip.

