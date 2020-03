Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso di 'Un Posto al Sole': 'Aspettiamo una figlia'

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, tra i protagonisti di “Un posto al sole", conosciuti nella soap come Arianna e Filippo, coppia pure nella vita, saranno genitori bis: “Aspettiamo una figlia”, hanno rivelato la 40enne e il 39enne ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me, in onda dal lunedi al venerdì su Rai Uno.

Si sono sposati nel luglio 2017 in Toscana, sono felici e innamorati. La loro prima bambina, Sole Caterina, oggi ha 4 anni_ è stata lei ad accompagnarli all’altare. Per Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso è in arrivo una nuova cicogna. “Sarà un’altra femmina”, confessano in tv.

Finora, nonostante i rumors parlassero di seconda gravidanza per Samanta Piccinetti, la conferma non c’era stata. L’attrice è incinta, è ufficiale: è al sesto mese. Avrà un’altra figlia, Sole Caterina è già entusiasta per la sorellina in arrivo.

"Siamo sempre stati molto riservati, per molto tempo non abbiamo parlato neanche della nostra storia, ci siamo voluti proteggere, anche per vedere se come coppia potevamo funzionare", spiega Michelangelo Tommaso. "In questo siamo molto simili", gli fa eco la moglie emozionata.

“Ho incontrato Samantha in un periodo in cui non cercavo l’amore. Nel 2007 ho avuto una profonda crisi personale. Non mi sentivo all’altezza, mi sentivo a disagio con me stesso e ho dovuto fare i conti con i miei lati complicati. Ho avuto anche attacchi di panico e di ansia molto forti”, racconta Michelangelo Tommaso. Poi a sorpresa entra in studio la moglie Samanta. insieme, raggianti, annunciano il bebè in arrivo: “Sono al sesto mese e aspetto un’altra femmina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.