Samanta Togni compie 40 anni e annuncia: 'Niente ritocchi anche se ho il chirurgo in casa’

Samanta Togni compie 40 anni e annuncia sulle pagine di Oggi: “Niente ritocchi anche se ho il chirurgo in casa”. La bella danzatrice, ex volto di Ballando con le Stelle, felicemente sposata con Mario Russo, 49 anni, stimatissimo chirurgo estetico, è soddisfatta del suo aspetto e a ‘rifarsi’ non pensa proprio. Ieri ha spento le candeline con il marito, il figlio e i suoi famigliari più stretti: una festa casalinga allegra ed emozionante.

Mamma di Edoardo, 19 anni, avuto dall’ex marito Mirko Trappetti, Samanta ha uno splendido rapporto anche con i tre figli di Russo. E’ appagata e felice e i 40 anni non la spaventano affatto. Accanto a sé a un chirurgo che potrebbe invogliarla a ritoccarsi, ma non è così.

VIDEO

“Essendo una ballerina ho un rapporto con il mio corpo sempre molto critico - condessa la Togni al settimanale - E mi guardo allo specchio per trovare gli eventuali difetti. Ma con gli anni che passano coltivo un rapporto pacifico, non ho l’ansia della ruga”.

“Certo, mi piacerebbe invecchiare nel miglior modo possibile e quindi mi sottopongo a qualche trattamento - ammette Samanta - Ancora reggo botta e non ci voglio pensare”. Semmai dovesse cambiare idea, comunque certamente si affiderebbe al marito: “Se dovessi rifarmi mi fiderei ciecamente di lui. Con il buon senso che guida il suo lavoro di chirurgo: niente eccessi, solo interventi migliorativi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.