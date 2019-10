Samanta Togni rivela la data delle sue nozze con Mario Russo, il chirurgo plastico con cui sta solo da pochi mesi, ma che le ha fatto perdere la testa. La ballerina 36enne, ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, felice ammette: “E’ stato un uragano”.

La data di matrimonio c’è: “A febbraio, il 15, convoleremo a nozze”. Samanta Togni la svela in diretta tv. Mario Russo è entrato a valanga nella sua vita. “E’ stato un uragano, tutto nasce da un viaggio di lavoro a Napoli, con Panucci la storia era già finita, ci abbiamo provata ma non è andata”, dice ancora la danzatrice di Ballando con le stelle.

Gli haters sia in passato che ultimamente, proprio per aver annunciato i fiori d'arancio con il medico, l’hanno attaccata. Samanta Togni agli ‘odiatori del web’ manda a dire la sua: “Me ne hanno scritte di tutti i colori, le persone non ti conoscono e giudicano molto da quello che può apparire. Sono tutti molto bacchettoni e molto infelici, attaccano a volte anche mio figlio dicendomi che non sono una brava madre perché ho avuto alcune relazioni. Io voglio mandare un messaggio: io se non sto bene con una persona non ci sto, quindi non ci trovo nulla di male. Per fare questo percorso ci vuole coraggio e quindi le persone non accettano chi non l’ha avuto. Le persone devono riuscire ad essere felici”.

Samanta Togni è felice, i fiori d’arancio alle porte la proiettano al settimo cielo. E’ una donna risolta, ora ancora di più grazie a Mario Russo. In passato è stata vittima dell’anoressia. “Ero giovane, all’epoca vivevo negli Stati Uniti ed ho avuto problemi alimentari importanti, sono dimagrita molto, pesavo 43 kg e continuavo a vedermi ancora grassa. Ce l’ho fatta grazie all’aiuto di mia mamma, dei miei genitori e della mia famiglia, e poi grazie all’arrivo di mio figlio, mi ha salvato davvero la vita”, racconta. Edoardo, il suo ragazzo di 17 anni, è la sua gioia più grande.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/10/2019.