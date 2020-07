Samanta Togni ingaggiata a 'I Fatti Vostri', si prepara con la dieta: ecco quale

Samanta Togni sarà il nuovo volto de “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli. La ballerina 39enne, ex danzatrice professionista di “Ballando con le stelle”, per il ritorno in tv si prepara con la dieta. Svela i segreti della sua forma super a Gente.

“Beh, qualche chiletto l’ho preso anche io durante la quarantena”, confessa al settimanale. Samanta però aggiunge: ““Certo, gli anni passati ad allenarmi tutti i giorni per il ballo mi aiutano, ma è impossibile vivere solo di rendita. Ora mi concedo dolci soltanto a colazione, così ho tutto la giornata per smaltirli, mangio tanta frutta e verdura e la sera ceno presto, per non appesantire lo stomaco prima di dormire”.

“Disciplina sempre”, sottolinea la Togni. “L’anno prossimo compirò quarant’anni, sono entrata in un’altra fase dell’esistenza- continua la mora - Mio figlio mi ha spronato a mollare 'Ballando' per aprirmi a nuovi orizzonti e ora condivide con me l’immensa gioia del mio nuovo lavoro. L’incontro con Mario (Russo, chirurgo plastico, che ha sposato a febbraio scorso, ndr) mi ha regalato serenità e ha fatto crescere in me il desiderio di stabilità. Insieme abbiamo deciso di condurre una vita meno gipsy, di mettere radici a Roma”.

Samanta Togni è entusiasta della nuova sfida lavorativa che l’aspetta: “Sono onorata che mi sia stata accordata questa fiducia. E’ una trasmissione storica, ideata da Michele Guardì, per me un genio. L’ho sempre guardata, l’apprezzo per quel suo mix di impegno e leggerezza e adoro l’oroscopo di Paolo Fox. Ci hanno lavorato grandi personaggi come Fabrizio Frizzi e Massimo Giletti".

“Mi avvicino a questa esperienza con la disciplina che mi ha insegnato la danza: con determinazione e impegno, umiltà e rispetto. Sono certa che potrò imparare moltissimo da Magalli, uomo dall’immensa esperienza televisiva e dalla battuta sempre pronta. Ci siamo incontrati di recente ai 'Soliti ignoti - Il ritorno', lui era il concorrente, io una delle identità misteriose. Non avevo ancora firmato il contratto, è stata una coincidenza che mi ha portato fortuna. Non vedo l’ora di rivederlo l’ultima settimana di agosto, quando inizieremo le prove”, sottolinea ancora.

“E’ un sogno che si realizza. Ho iniziato cinque anni fa, contestualmente a 'Ballando', a fare l’inviata per diversi programmi, tra cui 'Uno mattina' e 'Buongiorno benessere'. Adesso arriva questa grande opportunità e mi auguro che la gente continui a seguirmi con affetto - spiega la Togni - Mi piacerebbe, un giorno, prendere il timone di una trasmissione dedicata ai giovani oppure di un format che parli di forma fisica e buone abitudini alimentari. Comunque per una conduzione in solitaria c’è tempo. Meglio fare un passo per volta... I cambiamenti, per fortuna, non mi spaventano, penso siano occasioni per mettersi alla prova e in questo periodo me ne capitano tanti, nella vita privata e in quella professionale”.

