Samanta Togni ha rivelato che il marito Mario Russo, sposato lo scorso febbraio, ha deciso di cambiare completamente i suoi progetti lavorativi per amore. Lei sta infatti per iniziare una nuova avventura in tv: sarà il nuovo volto femminile de ‘I Fatto Vostri’. Questo la porterà a passare ancora più tempo nella capitale, da dove va in onda lo show di Raidue. La 48enne originaria di Terni ha quindi raccontato che il compagno, chirurgo plastico, ha deciso di lasciare Dubai, dove fino ad oggi passava gran parte del suo tempo. “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”, ha spiegato a ‘Di Più’.

“Dopo che è arrivata la chiamata di Michele Guardì, Mario mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ‘Va bene, vorrà dire che ci trasferiremo a Roma in pianta stabile. Dubai è stata una bellissima parentesi professionale, ma ci andrò molto meno, al massimo otto giorni al mese. Comincio con te una nuova avventura professionale anche io’. Mio marito ha deciso di aprire uno studio proprio nella Capitale, dove già collabora con alcuni colleghi. Insomma, si è rimesso in gioco”, ha aggiunto la Togni.

Samanta ha un figlio, Edoardo, che però quest’anno inizierà l’università, mentre Mario ha tre bambini nati da una precedente relazione, che vivono già nella Capitale.

Scritto da: la Redazione il 8/9/2020.