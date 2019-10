Samanta Togni sposa Mario Russo: nozze lampo con il chirurgo plastico conosciuto pochi mesi fa

Samanta Togni si sposa. Solo a luglio scorso è arrivata la conferma dell’addio con Christian Panucci, a cui è stata legata per 8 anni. Il passato è alle spalle. La ballerina 38enne mamma di Edoardo, 17 anni, andrà a nozze con Mario Russo, il fascinoso chirurgo plastico conosciuto solo pochi mesi fa. Lo annuncia sul social.

“LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI... Qui ero alla Rocca di Narni... poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di Alta Moda Michelini ... chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione…”, scrive Samanta Togni su Instagram taggando il fidanzato, Mario Russo.

Samanta Togni organizza le sue nozze lampo. Sposa Mario Russo, aitante chirurgo plastico proprietario di alcune prestigiose cliniche a Dubai. La danzatrice di Ballando con le stelle a “Vieni da me” solo poche settimane fa, intervistata da Caterina Balivo, ha svelato qualcosa di più sull’uomo che le ha fatto perdere la testa e con il quale si è goduta prima l’estate a Capri e poi l’autunno alle Maldive.

“Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo”, ha rivelato in tv.

“Lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a farlo in italiano! Ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella…”, ha poi continuato. Il batticuore è stato folgorante: i due sono inseparabili e ora diranno di sì. Vogliono un futuro insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/10/2019.