Samanta Togni si è trasferita in un altro continente: 'Sono arrivata con una delusione, poi…’

Samanta Togni ha cambiato vita. L’ex insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ si è trasferita lontano dall’Italia, in un altro continente. Ora vive negli Emirati Arabi, a Dubai. Ha fatto i bagagli per amore, visto che il marito chirurgo estetico Mario Russo, sposato nel 2020, ha un’attività ben avviata nella città mediorientale. Sul social la 40enne originaria di Terni, in Umbria, ha ora raccontato come dopo un po’ di diffidenza iniziale si stia iniziando ad ambientare bene. “Non sono mai stata un’amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel paese più bello del mondo… pieno di storia e di bellezze naturali”, ha scritto in un post condiviso su Instagram.

“I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi… da tutta questa maestosità … Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani). Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato!”, ha aggiunto. “Ho trovato una comunità italiana che mi ha accolto con grande affetto e la danza che ancora una volta mi ha aiutato a trovare un posticino in questa grande realtà. Dubai mi ha dato la forza di sognare di nuovo… e tutto quello che vedevo grande e lontano da me… ora capisco che era una forma bigotta di non accettazione delle differenze… dei cambiamenti”, ha continuato.

Samanta, che è anche mamma di un ragazzo 20enne, Edoardo, nato da una precedente relazione, ha poi concluso: “La vita è una continua evoluzione... e spesso ci sorprende! Poi succede che quando torni a sorridere alla vita anche lei ti fa l’occhiolino….. In arrivo belle novità lavorative!!”.

Scritto da: la Redazione il 24/1/2022.